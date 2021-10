Nations League: la revanche est une nouvelle fois passée sous le nez des Diables rouges

Les Diables ont pris deux fois la porte sur le nez en l’espace de trois jours. Après la France, l’Italie ne lui a pas concédé la revanche de l’affrontement de Munich, début juillet. Devant un public de 19.000 spectateurs acquis à leur cause, les champions d’Europe ne voulaient pas manquer leur sortie. Ils l’ont réussie en voulant un peu plus la victoire que les Belges. Matérialisée lors du 4e quart d’heure par un but de Barella et un penalty de Berardi. Avant que De Ketelaere ne sauve l’honneur.

1 Le calice jusqu’à la lie pour Tielemans et premier but en sélection pour De Ketelaere