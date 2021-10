Kevin De Bruyne ne mâche pas ses mots après la défaite contre l’Italie: «Nous ne sommes ‘que’ la Belgique...»

Kevin De Bruyne s’était rendu en Italie avec les Diables rouges pour remporter la Ligue des Nations, mais le tournoi des Belges a tourné à la déception avec des défaites contre la France (2-3) et l’Italie (1-2), respectivement championnes du monde et d’Europe.

« Nous ne sommes que la Belgique. Nous arrivons avec une nouvelle génération et il nous manque aussi beaucoup de joueurs comme Eden Hazard et Romelu Lukaku. Nous devons donc être réalistes avec ce que nous avons. L’Italie et la France ont toutes deux 22 joueurs de haut niveau et nous n’en avons tout simplement pas », a résumé De Bruyne après avoir été interrogé par la chaîne de télévision VTM, dimanche après la défaite face aux Italiens.