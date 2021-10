Tour de Lombardie: Tadej Pogacar, la star absolue

Seul Eddy Merckx avait réussi avant Pogacar le triplé Liège-Tour de France-Tour de Lombardie dans la même saison. A seulement 23 ans, le Slovène domine le cyclisme mondial avec appétit, beaucoup d’envie et de sourire.

Tadej Pogacar, Wout van Aert et Primoz Roglic partagent une équivalence alors que la saison cycliste sur route éteint doucement ses lampions : ils partagent la tête du classement des victoires avec 13 bouquets chacun. Le Belge aurait pu inverser la tendance à deux reprises, aux Mondiaux de Louvain, à Paris-Roubaix ensuite, mais le Campinois roulait sur la jante, quoi de plus normal après une campagne riche et complète marquée par un Tour de France inouï dans sa diversité.

Primoz Roglic aurait pu, lui aussi, prendre position pour être désigné meilleur coureur de la saison. Il lui « suffisait » pour cela de remporter le Tour de Lombardie. Mais il en fut incapable. Samedi, son coup de pédales n’avait strictement plus rien d’aérien, il était collé dans ses watts et ses développements sans pouvoir réagir malgré le soutien de son équipier Vingegaard. L’hyperfavori a donc déçu, c’est un peu dans l’air du temps depuis quelques semaines.