L’animation en série, du petit écran à TikTok

Imaginé en 1990 afin de dynamiser la coproduction et la distribution d’animation européenne pour la télévision et les nouvelles plateformes, le Cartoon Forum a permis à ce jour de financer 873 séries et formats courts, à hauteur de plus de 3,1 milliards d’euros ! Autant dire que l’édition qui s’est tenue fin septembre à Toulouse avait tout du rendez-vous immanquable dans le métier. Pas moins de 84 nouveaux projets ont ainsi été pitchés lors de trois journées rassemblant près de 900 acheteurs, diffuseurs, investisseurs, réalisateurs et autres partenaires potentiels. Parmi ces projets : cinq issus du Plat Pays, signe que la crise sanitaire n’a en tout cas pas freiné la créativité dans le secteur.