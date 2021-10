Archéologie: Phanagoria, le Pompéi russe

Sur les bords de la mer Noire, archéologues de terrain et experts en laboratoires s’activent pour révéler les richesses de leur passé antique. Depuis 2004, la fondation de l’oligarque Deripaska a dépensé 10 millions d’euros à Phanagoria et projette d’y ouvrir un musée.

Donner vie au plus grand site archéologique de Russie ! » Les yeux brillant d’excitation pour ses rêves d’Antiquité, Vladimir Kouznetsov s’enthousiasme pour ses projets futurs. A Phanagoria, magnifique site perché sur les hauteurs en bord de mer Noire près de la station balnéaire d’Anapa, ce professeur à l’institut archéologique de l’académie des sciences dirige la plus importante expédition de Russie. « Et l’une des plus vastes fouilles en Europe, couvrant 1.500 années d’histoire sous nos pieds ! », insiste Vladimir Kouznetsov, heureux de montrer les dernières découvertes de la saison estivale sur ce territoire de 65 hectares. Un complexe de presse à vin a notamment été déterré à quatre mètres de profondeur lors de fouilles sur la partie basse de l’ancienne cité, près de la nécropole et face à la mer.