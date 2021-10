Profession: coursier sans papiers

Ils appartiennent désormais au paysage urbain, postés en meute à chaque coin de fast-food bruxellois, jamais loin d’un deux-roues. Les confinements successifs ayant convaincu bon nombre de nouveaux clients, la demande pour la livraison de plats de restaurants à domicile, organisée, en tête, par les plateformes Uber Eats et Deliveroo, a explosé. Par conséquent, les livreurs à vélo ou en scooter (une minorité en Belgique pour des raisons de permis) qui opèrent pour ces dernières semblent, eux aussi, de plus en plus nombreux. Une population de travailleurs – les plateformes ont toujours assuré qu’une majorité de personnes, souvent des étudiants, prestaient pour elle « pour arrondir leurs fins de mois » – qui a également muté ces derniers mois et années.