Carlos Rodriguez pourrait coacher la perle Emma Raducanu

Le Belgo-Argentin serait en effet en tête de liste pour devenir le coach, en 2022, d’Emma Raducanu, la nouvelle perle du tennis britannique. Rappelez-vous, le mois dernier, c’est elle qui du haut de ses 18 ans est parvenue à remporter l’US Open en sortant des qualifs! Surprise générale, comme l’était l’annonce, juste après, de sa séparation avec son coach Andrew Richardson. À Indian Wells, où la joueuse d’origine roumaine n’a pu confirmer son exploit new-yorkais, c’est Jeremy Bates qui assurait «un intérim». Avant de céder la place à Rodriguez?

Directeur sportif à l’académie Justine Henin

On se souvient que le 18 mai 2021, ce dernier avait acté son retour en Belgique (après 10 ans passés en Chine) en retrouvant un poste de directeur sportif de l’académie Justine Henin. Justine et Carlos, c’étaient 15 des plus belles années du tennis belge (1996-2011), avec sept titres du Grand Chelem, une place de nº1 et l’or olympique. Il avait encore connu le succès aux côtés de la Chinoise Li Na (lauréate de l’Open d’Australie 2014), avant de coacher encore brièvement Daniela Hantuchova et la jeune Américaine Amanda Anasimova (2020).