Roberto Martinez après la défaite des Diables contre l’Italie: «Mes joueurs ont tout donné en seconde période»

La Belgique s’est inclinée contre l’Italie (2-1) dans le match pour la 3e place de la Ligue des Nations, ce dimanche dans le stade de la Juventus à Turin. « C’était un bon match dans le sens où les deux équipes ont joué à un haut niveau », a réagi au micro de RTL Sport le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez. « Il y avait la bonne mentalité pour essayer de marquer des buts. Je suis déçu de la manière dont nous avons encaissé les buts. La différence s’est faite dans la concrétisation. J’aime le caractère et la personnalité de cette équipe. Ils ont tout donné en 2e mi-temps. »

Déçu de cette triste quatrième place en Nations League, l’entraîneur espagnol veut se servir de l’expérience acquise lors des confrontations face à la France et contre les champions d’Europe en titre pour « travailler et avoir une mentalité de gagnant, nous pouvons construire sur la première période face à la France et la réaction face à l’Italie aujourd’hui ».