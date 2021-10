Hans Vanaken sur la défaite des Diables rouges contre l’Italie: «Un match décent, mais un résultat décevant»

Quelques instants après la nouvelle défaite des Diables rouges contre l’Italie (2-1), Hans Vanaken, le joueur du Club de Bruges, est revenu sur la rencontre de son équipe. « Avant la pause, on contrôlait mais, après, on a encaissé deux buts trop rapidement. Pour autant, notre réaction a été bonne. Les remplaçants ont pu apporter un plus grâce à leur fraîcheur. Cela aurait tout aussi bien pu être 2-2 au coup de sifflet final. Dans l’ensemble, c’était un match décent, mais le résultat est décevant. Surtout la deuxième période, comme contre la France. On doit analyser cela. On n’a pas bien repris, mais il est difficile d’expliquer ce qui a causé cela. Maintenant, il y a eu une réaction, contre la France, c’était difficile tout au long de la seconde mi-temps. »