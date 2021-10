Diables rouges: De Ketelaere et De Bruyne ont redonné de l’allant

Plus jeune élément de la bande à Roberto Martinez dans ce « Final Four » de la Nations League, Charles De Ketelaere (20 ans) n’a pas fait le voyage en Italie pour rien. Un premier but et une montée intéressante. De Bruyne aussi a apporté son petit plus en foulant la pelouse du Juventus Stadium. Mais cela est nettement moins étonnant...