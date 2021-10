Roberto Martinez: «Nous avons mieux contrôlé nos émotions»

Roberto Martinez, comment analysez-vous cette rencontre où la Belgique touche trois fois les montants italiens et s’incline finalement ?

Nous avons été capables de créer plus d’occasions que l’Italie et notre réaction à 2-0 fut assez positive. Nous avons montré de la personnalité en parvenant à revenir dans le match et j’ai eu le sentiment que nous pouvions égaliser jusqu’à la dernière minute. Les nouveaux joueurs ont donné l’impression qu’ils étaient là depuis longtemps et c’est un aspect très positif pour la suite. Contrairement à la deuxième mi-temps contre ma France, nous étions davantage dans le contrôle de nos émotions malgré la tournure des événements. Nous n’avons pas été en réussite. Au niveau de la mentalité, c’est un bon signe pour la suite.