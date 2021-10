Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition climat: «Il est temps de remettre la pression» 25.000 personnes étaient présentes selon la police, plus de 50.000 selon les organisateurs. « Le climat doit être aujourd’hui la colonne vertébrale de la reconstruction post-Covid», déclare Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition climat.

Publié le 10/10/2021 à 19:03 Temps de lecture: 2 min

Une grande Marche pour le Climat s'est déroulée dimanche après-midi à Bruxelles, après un an et demi de quasi-absence dans les rues en raison du contexte sanitaire. Quelque 25.000 personnes étaient présentes, selon le comptage de la police, mais les organisateurs estiment à plus de 50.000 le nombre de participants. « C'était important de se retrouver aujourd'hui parce qu'un mouvement citoyen ça vit par des moments comme celui-ci, avec l'enthousiasme de se retrouver, mais surtout parce qu'il faut dire que le climat doit être aujourd'hui la colonne vertébrale de la reconstruction post-Covid », a déclaré dimanche à Belga Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition climat.

« Le mouvement climat a occupé la rue durant toute l’année 2019. Est arrivée ensuite la crise sanitaire, qu’il fallait gérer bien entendu, mais maintenant, après un an et demi, il est temps de remettre la pression pour obtenir des mesures pour le climat. Le confinement ne nous a pas empêché d’agir – et nous n’y serions pas arrivés si on n’avait pas eu la rue derrière nous avant cela – mais il faut qu’on remette le climat au cœur de la tension politique après cette crise Covid et juste avant la COP26 à Glasgow », a déclaré Nicolas Van Nuffel.