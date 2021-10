RD Congo: une plainte de femmes métisses confronte la Belgique à son passé colonial

Cette fois, les excuses pourraient ne pas suffire, ni la reconnaissance d’un simple préjudice moral. Durant des décennies, ceux que l’on appelait naguère des mulâtres (d’après le terme portugais « mulato », mulet) et qui sont aujourd’hui appelés métis se sont battus non seulement pour retrouver le nom ou la trace de leur père mais aussi pour obliger l’Etat belge à reconnaître ses responsabilités. On se souvient qu’en 2019 devant la Chambre, Charles Michel alors Premier ministre, avait reconnu la ségrégation ciblée dont avaient été victimes les métis issus de la colonisation et présenté des excuses au nom de l’Etat belge.