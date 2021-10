Les marcheurs pour le climat interpellent, les autorités politiques se chamaillent toujours

Dans trois semaines commence la COP26 à Glasgow. La Belgique va-t-elle une nouvelle fois arriver les mains vides ? » Rhétorique et incantatoire, l’interpellation lancée, dimanche, par le président de la Coalition climat, organisatrice de la marche qui a rassemblé plus de 50.000 personnes dans les rues de Bruxelles (25.000 selon la police), pourrait se conclure par une réponse amère. La possibilité d’une absence d’accord n’est en effet pas exclue. Les quatre entités belges – le fédéral et les trois Régions – sont une nouvelle fois lancées dans une course contre-la-montre pour parvenir à arracher un deal permettant de se partager les différents objectifs climatiques de notre pays pour 2030. Et pour l’instant, rien n’augure d’une issue favorable…