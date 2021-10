Jan Ceulemans: «Au Qatar, les Diables rouges seront outsiders»

En 2013, avant même la qualification de la Belgique pour le Brésil, Jan Ceulemans avait reconnu que Hazard et Cie avaient les capacités d’obtenir des meilleurs résultats qu’à son époque. Huit ans plus tard, il y a comme un goût d’inachevé avec cinq grands tournois disputés par les Diables (deux Coupes du monde, deux championnats d’Europe et une Nations League) sans la moindre finale au bout. Avec l’accumulation des déceptions, les questions s’additionnent. Jan Ceulemans y répond… à sa façon.

Mettons de côté le Mondial 2014, qui signifiait le retour des Diables au plus haut niveau après douze ans d’absence. La Nations League est la quatrième déception d’affilée de cette génération. Est-elle finalement si dorée qu’on ne le pensait?