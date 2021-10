Formule 1: la stratégie Mercedes n’était pas à la hauteur

Le formidable duel pour le titre auquel se livrent Max Verstappen et Lewis Hamilton en piste va-t-il se muer jusqu’à la fin de cette année en bataille de stratèges entre les écuries Red Bull et Mercedes ? Si l’on ne peut évidemment pas souhaiter voir les deux hommes se grimper l’un sur l’autre à chaque course, on doit bien reconnaître que la physionomie des deux derniers Grands Prix a davantage été influencée par les ingénieurs et le management des deux écuries qui dominent actuellement la F1, que par les deux pilotes qui n’ont pu que se plier aux injonctions qui leur étaient faites, ou aux décisions stratégiques prises en amont de ces courses, tout en continuant tout de même – et ce n’est pas moindre des choses – à se montrer irréprochables au niveau du pilotage !