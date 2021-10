Près de 16.000 visiteurs à la Fête de la BD à Bruxelles

La 12e édition Fête de la BD à Bruxelles, qui s’est tenue cette année durant un mois, entre le 10 septembre et le 10 octobre, a rassemblé près de 16.000 visiteurs, a déclaré dimanche visit.brussels, l’office du tourisme de Bruxelles. Sept expositions dédiées à des œuvres et à leurs auteurs étaient programmées, du Far West de Lucky Luke au New York de Tanz, en passant par l’univers original d’Olivier Schrauwen ou du Château des Étoiles.

La Fête de la BD a également mis à l’honneur cette année la Corée, à l’occasion du 120e anniversaire du traité d’amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique et le Pays du matin clair. Des expositions et des animations ont mis les artistes coréens sur le devant de la scène, pour faire découvrir l’univers fascinant leur 9e art. Notamment, le Centre belge de la bande dessinée (CBBD) a plongé les amateurs et amatrices de manhwa et webtoon au cœur de la créativité en constante évolution des planches coréennes.