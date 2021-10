Superbiker de Mettet: «Je ferai mieux la prochaine fois», assure Barry Baltus

Même Thomas Chareyre, huit fois champion du monde, n’a rien pu faire contre la domination de Marc-Reiner Schmidt, Lukas Hollbacher et Markus Class. Le Français s’est donc classé 4e, juste devant son compatriote Youry Catherine qui a impressionné les milliers de spectateurs par son adaptation à une épreuve qu’il découvrait.

Du côté belge, Romain Kaivers s’est montré le plus véloce en hissant sa KTM au 7e rang alors que Barry Baltus a coupé la ligne d’arrivée en 9e position. « Je râle un peu », expliquait l’adolescent (17 ans) habitué à fréquenter les circuits de Grand Prix en Moto2. « J’aurais tellement voulu terminer premier Belge. Mais bon, je n’ai pas pris de risques inutiles et finir dans le top 10, c’est déjà pas mal. J’ai aussi eu la chance de pouvoir compter sur une excellente moto et d’être intégré à un team qui sait de quoi il parle en Supermoto. J’espère faire mieux la prochaine fois. »