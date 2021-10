Déjà un 6e partage pour le Waterloo Ducks

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Brabançons qui ne sont toujours pas parvenus à engranger leur premier succès en 7 journées de championnat. En visite en terres molenbeekoises où il sera clairement compliqué de prendre des points, les protégés de Jean Willems ont emmagasiné un 6e partage (4-4) qui les cantonne à l’avant-dernière place du classement avec 6 points et seulement 2 unités d’avance sur l’Antwerp. Si les finalistes de l’an dernier ont enfin retrouvé de l’efficacité sur penalty en signant un 3 sur 5 enfin à la hauteur de leur spécialiste maison, Victor Charlet, qui semble petit à petit retrouver ses sensations sur l’exercice, ils ont été rattrapés en toute fin de rencontre avec un but inscrit dans la dernière minute par Alex Van Linthoudt.