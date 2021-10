Hockey: le Léopold veut être encore plus dominant

Depuis l’entame de la compétition, les Rouge et Blanc affichent avec une belle autorité et beaucoup d’aplomb leurs belles ambitions pour cette saison. Avec un nouveau coach à sa tête, le Léopold affiche des statistiques impressionnantes avec déjà 34 buts marqués en seulement 7 rencontres (soit près de 5 par match) et surtout une différence de buts de +22. Face au Racing, le Léo a joué juste. Mais il a surtout frappé avec précision pour mettre son adversaire du jour en difficulté. « Nous avons principalement été très costauds en défense, surtout face à une équipe du Racing que je trouve incroyable », tenait à souligner Agustin Corradini. « Notre tâche principale avec Thomas Van den Balck est de construire une équipe solide en possession, mais également forte sans la balle. Et je dois bien reconnaître que nous sommes en avance dans l’évolution de l’équipe. Mais ce n’est évidemment pas grâce à moi. C’est le travail et l’implication des joueurs qui paient chaque dimanche.