Philippe Vande Walle allume Roberto Martinez: «Un couteau qui ne coupe plus, il faut l’aiguiser ou le changer»

Philippe Vande Walle ne veut plus de Roberto Martinez à la tête des Diables rouges. L’ancien gardien l’a dit de manière très claire sur le plateau de RTL Sport ce dimanche après la défaite contre l’Italie dans la petite finale de la Nations League. « Moi, je changerais d’entraîneur. Je ne le dis pas agressivement. Un couteau qui ne coupe plus, il faut l’aiguiser ou le changer. Il faut créer une nouvelle dynamique et je pense à Michel Preud’homme pour lui succéder. »

« Michel connaît bien les joueurs, il a prouvé à de maintes reprises qu’il était un bon entraîneur », a poursuivi le consultant. « Je pense que c’est un coach qui peut gueuler quand il le faut. Notre ami Roberto, c’est lisse, c’est toujours content. On perd, on est content. On est toujours content. Je voudrais voir un peu plus d’agressivité. Quand tu es mené, c’est facile de faire un discours. Mais tu dois aussi savoir le faire quand tu mènes au score. Il faut un autre discours, une autre personnalité. »