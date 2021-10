Le terrible constat de Jan Vertonghen après la nouvelle défaite des Diables rouges: «On doit montrer plus de cran»

« Comme prévu, ce ne fut pas un match facile. Il y a eu des changements dans les deux camps, mais même ainsi, l’Italie reste une très bonne équipe. En perdant le ballon, nous aurions des difficultés face aux Italiens avec leurs contres et nous le savions », a déclaré Vertonghen après coup.

Le défenseur de Benfica a également réfléchi à la défaite dramatique contre la France. « Nous avions un très mauvais ressenti après ce match. Cependant, la première mi-temps a été tellement bonne qu’il est important de s’y accrocher. Vous pouvez défendre sans le ballon, mais vous devez aussi défendre avec le ballon, dans la moitié de terrain de l’adversaire. Nous devons être plus audacieux, montrer plus de cran. Parce qu’au ballon et dans la moitié de terrain de l’adversaire, nous sommes l’une des meilleures équipes d’Europe. »