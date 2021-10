Prière de ne pas être show pour le climat

S’il fallait un signe que la mobilisation autour du climat est intacte, la marche de dimanche en est assurément un. Surprenant les organisateurs eux-mêmes et malgré l’ombre du covid, plusieurs dizaines de milliers de personnes, toujours « chaudes pour le climat », ont défilé pour réclamer des politiques plus ambitieuses. On est frappé par la permanence de ce qui compose le message : de la volonté, une envie de changements profonds, de l’angoisse pour le présent et pour l’avenir et, à une marge de plus en plus significative, de l’agacement et de la colère. Il y a presque trois ans, fin 2018, tous ces ingrédients étaient déjà réunis ; à la vérité, ils l’étaient bien avant, dans des manifestations plus limitées. On ne peut qu’être préoccupé par ce sentiment de déjà-vu résultant d’un dangereux immobilisme politique.