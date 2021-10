Pologne: les manifestants défendent leur attachement à l’Europe

La petite place située face au palais royal de Varsovie, au cœur de la vieille ville, était noire de monde ce dimanche 10 octobre. Brandissant drapeaux polonais et drapeaux européens, plusieurs dizaines de milliers de manifestants (près de 100.000 selon le service de presse de la ville) ont répondu à l’appel de Donald Tusk président du plus grand parti d’opposition du pays (Plateforme civique, PO).

Trois jours plus tôt, le jeudi 7 octobre, quelques heures à peine après que le tribunal constitutionnel polonais eut rendu un jugement controversé remettant en cause le principe de primauté du droit de l’Union européenne (UE) sur le droit national, M. Tusk avait appelé « tous ceux qui veulent défendre une Pologne européenne » à se mobiliser. En plus du rassemblement s’étant tenu dans la capitale, plus d’une trentaine de manifestations ont été recensées à travers le pays.