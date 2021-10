Coupe du monde de cyclo-cross: Eli Iserbyt s’impose en solitaire à Waterloo

Le champion d’Europe s’est imposé en solitaire. Le coéquipier d’Iserbyt, Michael Vanthourenhout, a terminé deuxième à une demi-minute. Quinten Hermans a complété le podium à 43 secondes. Le Néerlandais Lars van der Haar a terminé quatrième devant Niels Vandeputte et Toon Aerts. Il s’agit déjà du 4e succès de la saison d’Iserbyt qui a également gagné à Lokeren, Beringen et Bredene.

Quinten Hermans a eu le meilleur départ. Le Suisse Kevin Kuhn se lança derrière lui. Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Eli Iserbyt et Toon Aerts l’ont rapidement accompagnédans sa roue arrière. Après le départ, il a commencé à pleuvoir, mais cela n’a pas dérangé Hermans et Vanthourenhout. Ils ont entamé le deuxième tour avec une poignée de secondes d’avance sur un groupe comprenant Aerts, Van Kessel, Van der Haar, Soete, Iserbyt, Ronhaar, Baestaens, Kamp, Kuhn et Adams.

Hermans a été le premier à chuter sur une asphalte glissante. Aerts a également chuté, tout comme Thibau Nys. Vanthourenhout était seul en tête et lorsqu’il a également commis une erreur, il a été immédiatement rejoint par Iserbyt. Plusieurs coureurs se sont rendus au centre d’équipement à la recherche de vélos avec des profils différents sur les pneus. Iserbyt et Vanthourenhout ont continué à mener à fond. Van der Haar et Soete se sont battus pour la troisième place. Soete est tombé à son tour et a vu sa place prise par Hermans.