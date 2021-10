Karim Benzema aux anges après le sacre des Bleus en Nations League: «Je vais profiter de ce trophée»

La France a remporté dimanche à Milan la deuxième édition de la Ligue des Nations de football1-2 face à l’Espagne. Mikel Oyarzaba (64e) a ouvert la marque pour la Roja. Mais comme face à la Belgique en demi-finale jeudi, les Bleus ont réussi à retourner la situation en leur faveur. Karim Benzema (66e) et Kylian Mbappé (80e) ont offert le trophée aux champions du monde qui succèdent au Portugal.

« On a toujours soif de trophées, on est jamais rassasié », a apprécié Paul Pogba au micro de M6. La France « ne lâche jamais rien », c’est « le signe des grandes équipes », a savouré Karim Benzema. « Je vais profiter de ce trophée, et petit à petit, on va se qualifier pour la Coupe du monde et aller la chercher ! », a ajouté l’homme du match, avant de fêter le titre sous une nuée de confettis.