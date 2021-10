L’Espagne doit «continuer à jouer avec cette personnalité», pour Luis Enrique

Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne (après la défaite 2-1 en finale de la Ligue des nations) : « Peu importe où et contre qui on joue, l’Espagne fait son match. Certaines personnes peuvent penser qu’on a joué bien ou mal, mais aucun supporter peut dire qu’on a joué de manière différente. On a toujours joué de la même manière. Je suis très heureux et très fier de mes joueurs. Ils ont été en mesure de défendre contre une des meilleures attaques du monde, si ce n’est la meilleure. On a réussi à gagner contre les champions d’Europe et jouer contre les champions du monde sans se sentir petit. Je sens que je vais avoir de plus en plus de difficultés à bâtir ma liste de 23 joueurs. Il faudra continuer à jouer avec cette personnalité pour atteindre nos objectifs. (…) Quand une équipe vient de marquer normalement l’autre est K.-0, c’est le moment de remuer le couteau dans la plaie, mais Karim Benzema met un but splendide, extraordinaire, on ne s’attendait pas à cela. C’est dommage qu’on n’ait pas pu savourer le but et mettre plus de pression. (Sur le VAR) Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là, depuis 10 ans que j’entraîne, personne ne m’a entendu mal parler des arbitres, je préfère me concentrer sur mon équipe pour qu’elle soit la meilleure dans les victoires comme dans les défaites. Le deuxième but de Mbappé nous a mis un coup au moral. Il ne nous manque rien, il faut avoir la même confiance lors des prochains matchs, essayer de continuer comme ça. On aurait aimé pouvoir célébrer avec nos proches, pour les supporters, en tant que sélection on voudrait leur offrir de la joie. On fera en sorte que ce soit possible dans le futur. »