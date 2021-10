Nations League: voici pourquoi le but victorieux de Kylian Mbappé contre l’Espagne n’a pas été annulé pour hors-jeu (vidéos)

La France a remporté ce dimanche la finale de la Nations League face à l’Espagne (1-2), grâce à un but polémique en toute fin de match.

Kylian Mbappé était-il en position de hors-jeu sur son but qui a offert la Nations League à la France ? Si sur les images, l’attaquant du PSG semblait bel et bien être hors-jeu, voici la raison pour laquelle le but a finalement été accordé par le VAR.