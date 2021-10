Les personnes contractant le coronavirus et la grippe ont «deux fois plus de risques de mourir», selon l’agence sanitaire britannique

Selon la docteure Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, l’agence sanitaire britannique, les personnes qui contractent le coronavirus et la grippe en même temps ont « deux fois plus de risques de mourir ».

Dans de nombreux pays, on craint l’arrivée de la grippe saisonnière. Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS), le système de santé publique britannique, a lancé une campagne pour appeler les citoyens à se faire vacciner contre la grippe.

En effet, la circulation du virus de la grippe et du coronavirus inquiète la UK Health Security Agency (l’agence sanitaire britannique). Selon la docteure Jenny Harries, directrice générale de l’agence, les personnes qui contractent le coronavirus et la grippe en même temps ont « deux fois plus de risques de mourir », a-t-elle annoncé sur Sky News.