Covid long: les trois symptômes les plus courants

Certains patients ressentent des symptômes après avoir été malades du covid et ce pendant plusieurs semaines ou mois. Une longue liste de symptômes a été dressée par l’OMS, selon Het Laatste Nieuws , et trois d’entre eux semblent plus fréquents que les autres.

La recherche sur le coronavirus a montré que n’importe quelle personne, une fois atteinte de la maladie, peut développer des symptômes et des conséquences à long terme. Mais ce sont plus souvent des femmes qui doivent y faire face. Les patients sont également plus souvent d’âge moyen et se sont révélés plus symptomatiques au départ.

Selon la définition officielle, les symptômes a posteriori apparaissent trois mois après avoir été infecté par le coronavirus. Ils peuvent donc se révéler une fois le patient remis de la maladie.