Inondations: les experts soulignent la faiblesse de notre «culture du risque»

Le rapport de Stucky et de l’ULiège montre que le barrage d’Eupen a permis d’éviter le pire et que les procédures ont été suivies. Mais celles-ci ne sont pas à la hauteur d’une crise majeure. Coordination, prévention, aménagement du territoire : des changements s’imposent.

Au lendemain des inondations meurtrières de la mi-juillet, Philippe Henry (Ecolo), ministre wallon du Climat et des Infrastructures, s’était résolu à commander un rapport indépendant sur les événements. Le marché avait été attribué au spécialiste suisse Stucky, qui a travaillé avec l’ULiège. Les résultats (123 pages) ont été communiqués ce lundi matin. Si les travaux ont porté sur l’ensemble de la Wallonie, ils ciblent surtout la province de Liège et plus encore le bassin versant de la Vesdre.