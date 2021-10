Pourquoi les Européens ont besoin de l’énergie nucléaire

Le nucléaire est une source d’énergie propre, sûre, indépendante et compétitive. Elle nous offre, à nous, Européens, la chance de continuer à développer une industrie à forte valeur ajoutée et de garantir notre indépendance énergétique.

Carte blanche - Par Un collectif de signataires, ministres des Finances, ministres de l’Energie et ministres du Climat et de l’Environnement de plusieurs pays membres de l’Union européenne

La hausse des prix de l’énergie montre aussi combien il est important de réduire très rapidement notre dépendance énergétique vis-à-vis des pays étrangers. Les tensions dans la fourniture d’énergie seront de plus en plus fréquentes. Nous n’avons pas d’autre choix que de diversifier nos sources d’approvisionnement en faisant attention à ne pas augmenter nos importations d’énergie extra-européenne.

La décarbonation de notre économie demande des transformations immédiates et profondes dans notre production et dans nos modes de consommation, pour les rendre moins émettrices de CO2. Ceci implique d’électrifier massivement notre consommation et de développer des industries faiblement carbonées telles que l’hydrogène – qui nécessitent aussi, en retour, de produire plus d’électricité.

Depuis plus de soixante ans, l'industrie nucléaire européenne a prouvé sa fiabilité et sa sûreté. Elle est l'un des secteurs les plus réglementés au monde, avec 126 réacteurs en service dans quatorze pays européens. Les échanges constants entre les agences donnent à cette industrie la capacité de garantir les standards de sécurité les plus élevés dans le monde. C'est particulièrement vrai pour le traitement des déchets.

L’énergie nucléaire constitue une ressource énergétique abordable, stable et indépendante. D’abord parce qu’elle protège les consommateurs européens de la volatilité des prix, contrairement au gaz actuellement. Ensuite parce qu’elle contribue de manière décisive à l’indépendance de nos sources de production d’énergie et d’électricité. C’est une énergie décarbonée disponible, qui peut produire une grande quantité d’électricité compétitive sans accroître notre dépendance à l’approvisionnement de pays tiers.

Aussi est-il absolument indispensable que l’énergie nucléaire soit incluse dans le cadre de la taxonomie européenne avant la fin de cette année. Toutes les analyses scientifiques demandées par la Commission européenne sur l’impact environnemental de l’énergie nucléaire aboutissent à la même conclusion : il n’existe aucune preuve scientifique que l’énergie nucléaire contribuerait davantage au réchauffement climatique que les autres énergies incluses dans la taxonomie.

Remporter la bataille du Climat

Nous avons besoin de l’énergie nucléaire pour remporter la bataille du climat. Elle est notre meilleure arme pour mener ce combat. C’est une source d’énergie propre, sûre, indépendante et compétitive. Elle nous offre, à nous, Européens, la chance de continuer à développer une industrie à forte valeur ajoutée, de créer des milliers d’emplois qualifiés, de renforcer nos ambitions environnementales et d’assurer l’autonomie stratégique et énergétique de l’Europe. Ne laissons pas passer une occasion aussi cruciale.

Signataires : Virgil Popescu, ministre roumain de l’Energie et ministre par intérim de l’Economie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme ; Dan Vîlceanu, ministre roumain des Finances ; Karel Havlíček, vice-Premier ministre, ministre de l’Industrie et du Commerce, ministre des Transports de la République Tchèque ; Mika Tapani Lintilä, ministre finlandais des Affaires économiques ; Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance de la République française ; Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie de la République française ; Igor Matovič, vice-Premier ministre et ministre des Finances de la Slovaquie ; Zdravko Marić, vice-Premier ministre et ministre des Finances de la Croatie ; Tomislav Ćorić, ministre de l’Economie et du Développement durable de la Croatie ; Andrej Šircelj, ministre des Finances de Slovénie ; Jernej Vrtovec, ministre des Infrastructures de Slovénie ; Andrey Zhivkov, ministre de l’Energie de la République de Bulgarie ; Tadeusz Kościński, ministre polonais des Finances, des Fonds européens et de la Politique régionale ; Michał Kurtyka, ministre polonais du Climat et de l’Environnement ; Mihály Varga, vice-Premier ministre et ministre des Finances de la Hongrie.