Le Covid Safe Ticket entre en vigueur ce vendredi à Bruxelles: que risque-t-on si l’on se fait contrôler sans CST?

Plus que quatre jours avant l’entrée en vigueur du Covid Safe Ticket (CST) à Bruxelles. En effet, dès vendredi, le CST sera requis dans les événements de masse (50 personnes en intérieur, 200 en extérieur), comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Ou encore dans les hôpitaux et maisons de repos, pour les visites. Mais aussi (et surtout) dans les cafés et restaurants, sauf en terrasse, ainsi que dans les dancings et discothèques, peu importe la jauge. Dans les clubs de sport et de fitness en intérieur (et en extérieur à partir de 200 personnes). Par contre, la jauge intervient pour les établissements relevant des secteurs culturels, festif et récréatif, soit les cinémas, les salles de théâtre et de concert, les music-halls, les cabarets, les centres culturels, les cirques indoor, les musées, les parcs d’attractions (pour les parties indoor uniquement, Mini-Europe n’est donc pas concernée), les parcs à thèmes : au-delà de 50 personnes, le CST y est obligatoire ; en dessous, l’exploitant a le choix de l’imposer ou pas.