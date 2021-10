Inondations: la Croix-Rouge a reçu 40 millions d’euros de dons pour une aide directe aux sinistrés

Trois mois après les inondations historiques qui ont frappé la Belgique et essentiellement le sud du pays, la Croix-Rouge a annoncé lundi avoir reçu 40 millions d’euros de dons.

Plus de 7 millions d’euros ont déjà été dépensés, notamment dans la phase d’urgence (premiers soins, évacuation de maison de repos, distribution de 10.000 couvertures et lits de camp, de produits d’hygiène, de vivres et d’eau), dans l’aide alimentaire, l’hébergement et le déploiement de différents projets.