Serge Costa va compléter le staff technique du Standard

Le nouveau staff technique du Standard est au grand complet. Après les engagements de Luka Elsner comme entraîneur principal et Will Still comme adjoint, c’est Serge Costa (33 ans) qui débarque à Sclessin, où il sera T3 ou, c’est selon, deuxième adjoint.

Il avait déjà épaulé Elsner à Amiens et l’avait suivi à Courrai, qu’il quitte donc lui aussi pour retrouver l’entraîneur franco-slovène. Diplômé d’un Master en marketing et en management du sport, Derge Costa, qui possède les nationalités française et portugaise, a commencé sa carrière comme scout chez Puma avant de passer ses cours d’entraîneur, passant notamment par l’AS Nancy-Lorrain, Sarrebourg, ville de Moselle dont il est originaire, et Strasbourg.