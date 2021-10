Des activistes climatiques occupent le siège d’Ecolo/Groen

Depuis 10 heures ce matin, un groupe de 30 activistes climatiques et des membres de collectifs citoyens occupent le siège de Ecolo/Groen à Bruxelles, selon un communiqué. Ces activistes exigent l’annulation du mécanisme de subventionnement des centrales à gaz fossiles et que les deux partis soutiennent pleinement et inconditionnellement la sortie du nucléaire en 2025.

« Hier, des dizaines de milliers personnes sont descendues dans la rue pour le climat, dont Groen et Ecolo. Nous exigeons que le parti joigne le geste à la parole et que la ministre Ecolo du climat, Zakia Khattabi et la ministre Groen de l’énergie, Tinne van der Straeten, mettent fin au projet de nouvelles centrales à gaz et leur financement par de l’argent public. Rejoindre la marche pour le climat signifie choisir un avenir 100 % durable, sans combustibles fossiles, sans énergie nucléaire et sans autres (méga) projets insensés, comme par exemple l’aéroport de Liège, les centrales à gaz, Ineos, la Boucle du Hainaut, la destruction de la friche Josaphat » explique Sacha, une participante à l’action.