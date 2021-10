La Russie aurait volé le plan du vaccin AstraZeneca pour créer Spoutnik V, selon les services de sécurité britanniques

Selon les services de sécurité britanniques, la Russie aurait volé le plan du vaccin AstraZeneca pour fournir son propre vaccin Spoutnik V. Un certain nombre de ministres britanniques ont également fait des déclarations en ce sens.

Selon des sources au sein du gouvernement britannique, un certain nombre de ministres ont déclaré qu’il existe des preuves que des espions travaillant pour le Kremlin ont volé le plan du vaccin Oxford/AstraZeneca. Avec ce plan, ils auraient pu créer leur propre vaccin russe Spoutnik V. « Il est clair que le plan et les informations essentielles par un agent étranger ont été volés », écrit The Sun.