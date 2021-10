Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 entame la semaine sans conviction

Hors indice, Recticel (14,64) et Xior (50,20) étaient suspendues dans l'attente d'un communiqué. Exmar (4,71) et Euronav (9,19) progressaient de 4,7 et 2,6 pc, Bekaert (35,34) et Econocom (3,14) gagnant 1,5 pc tandis que Deceuninck (3,53) reculait de 1,9 pc. Oxurion (2,54) poursuivait enfin sa progression avec un nouveau gain de 2,8 pc tandis que Celyad (3,62) rebondissait de 4,6 pc, Fagron (15,06) regagnant 0,9 pc, ce que perdait Mithra (17,92).

L'euro s'inscrivait à 1,1566 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1567 vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or cédait 6,85 dollars à 1.755,00 dollars et le lingot se négociait autour de 48.815 euros, en baisse de 185 euros.