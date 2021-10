Armement: le missile hypersonique, la nouvelle arme secrète

Russie, Etats-Unis, Corée du Nord et Chine testent des missiles et des planeurs hypersoniques. Ce nouveau type d’arme est en train de bouleverser l’équilibre des forces nucléaires dans le monde.

Les missiles de croisière et les planeurs hypersoniques sont devenus de nouveaux marqueurs de puissance militaire, s’inscrivant dans le retour de la compétition stratégique entre Etats », écrit Joseph Henrotin en préambule d’une étude de l’Ifri sur le sujet publiée en juin dernier.

« Les armes hypersoniques combinent les avantages de la vitesse et de la manœuvrabilité pour traverser les systèmes de défense antimissiles de théâtre et de défense de territoire, et atteindre des objectifs dans la profondeur adverse ou en mer », poursuit Joseph Henrotin, chargé de recherche à l’Institut de stratégie comparée de Paris.