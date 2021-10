La coopérative Canopée soutient des pratiques agricoles saines, avec l’agroforesterie en point d’orgue

Répondre au changement climatique tout en préservant la biodiversité et en produisant localement des fruits et légumes, en y associant un maximum de citoyens, voilà le défi que se lance une nouvelle coopérative à finalité sociale spécialisée en agroforesterie, créée dans le Sud-Luxembourg et baptisée « Canopée ».

Derrière ce projet, on retrouve un quintet franco-belgo-hispano-luxembourgeois (Luc Koedinger, Irène Portas Vazquez, Michaël Peiffer, Mattias Fontaine et Céline Bost-Bouillon) dont la volonté est « d’agir concrètement afin d’atténuer le changement climatique, de rétablir et entretenir la biodiversité, de capturer le CO2, de travailler sur un sol vivant, de gérer l’eau de pluie, d’utiliser les énergies renouvelables tout en valorisant l’expertise des paysans et paysannes qui œuvrent localement pour permettre à chacun de manger à sa faim. »