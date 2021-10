Le Prix Nobel d’économie décerné à un trio de spécialistes de l’économie expérimentale

Le Canadien David Card, l’Américano-Israélien Joshua Angrist et l’Américano-Néerlandais Guido Imbens ont été récompensés par le jury Nobel pour « leur approche étendue à d’autres domaines et qui a révolutionné la recherche empirique » en économie.

Le prix Nobel d’économie a récompensé lundi trois spécialistes de l’économie expérimentale et empirique, le Canadien David Card, l’Américano-Israélien Joshua Angrist et l’Américano-Néerlandais Guido Imbens.

Le trio « nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d’expériences naturelles en termes de causes et de conséquences », a salué le jury Nobel.