SC Charleroi: Ryota Morioka signe un nouveau contrat jusque 2024

C’est une bonne nouvelle pour le Sporting de Charleroi en ce début de saison, Ryota Morioka a prolongé son contrat au club jusqu’en juin 2024.

Arrivé au Sporting de Charleroi en prêt d’Anderlecht en janvier 2019, Ryota Morioka avait définitivement signé au Mambourg six mois plus tard via la levée de son option. Vice-capitaine des Zèbres derrière Marco Ilaimaharitra depuis le départ de Dorian Dessoleil, le milieu de terrain japonais allait arriver en fin de contrat en juin prochain. Les différentes parties se sont donc rencontrées ces derniers temps et Ryota Morioka a paraphé un nouveau bail de trois saisons au Sporting.