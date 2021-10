L'inflation au Danemark à son plus haut niveau en près d'une décennie

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,2% par rapport à l'année dernière à la même période, après une hausse de 1,8% en août. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis novembre 2012.

Les prix des transports ont le plus augmenté, de 4,9% en août, principalement en raison de la hausse des prix de l'essence et du diesel, tandis que ceux des boissons alcoolisées et du tabac ont grossi de 4,7%. Les prix du logement, de l'électricité et du chauffage ont eux crû de 3,2%.