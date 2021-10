Daikin prévoit d'engager 400 personnes en Belgique d'ici 2025

A l'échelle continentale, le plan quinquennal de Daikin Europe prévoit un investissement de 840 millions d'euros. Les responsables de l'entreprise espèrent faire passer le chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros en 2020 à 5,7 milliards en 2025.

Daikin Europe entend "répondre aux besoins d'une société changeante, et devenir un fournisseur intégral de solutions de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVC-R) dans l'ensemble des régions qu'elle dessert (Europe, Moyen-Orient et Afrique)".