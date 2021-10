Pon.Bike devient le "plus grand fabricant de vélos au monde" après le rachat de Cannondale

L'entreprise se dirigera vers un chiffre d'affaires annuel de 2,5 milliards d'euros, ce qui lui permettra de dépasser le Taïwanais Giant, qui vend annuellement pour 2,1 milliards d'euros de cycles. En effet, Pon.Bike lui-même représente un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros. Avec l'acquisition de Dorel - en ce compris des marques GT, Mongoose, Caloi et IronHorse en plus de Cannondale et Schwinn - s'y ajoute maintenant près de 1 milliard d'euros.

Pon va payer 810 millions de dollars (700 millions d'euros) pour Dorel Sports. Une opération soutenue par Dorel Industries, société mère de Dorel Sports, mais qui doit encore être soumise à l'approbation des régulateurs. L'acquisition définitive est attendue avant la fin du premier trimestre 2022.