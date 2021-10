France: l’équipage d’un bateau, où de la cocaïne avait été saisie, séquestré par un commando

Une enquête a été ouverte après qu’un commando a séquestré dans la nuit de dimanche à lundi l’équipage d’un bateau ancré à Dunkerque où plus d’une tonne de cocaïne avait été saisie.

Arraisonné le 1er octobre, le bateau « Trudy », battant pavillon du Liberia, « était placé sous scellés » selon le parquet, avec à bord un équipage « de relève », selon une source proche de l’enquête.