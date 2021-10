La fédération serbe veut attaquer Shaqiri… à cause d’une veste qui lui a été mise par un supporter (vidéo)

L’homme en question est arrivé derrière le joueur suisse et lui a mis une veste de l’UCK (l’Armée de libération du Kosovo) sur les épaules. Shaqiri l’a directement retirée en souriant, mais il se retrouve malgré tout dans le viseur de la fédération serbe (Shaqiri est originaire du Kosovo, avec qui la Serbie est en conflit).

« Nous préparons actuellement une lettre de protestation que nous enverrons à la FIFA dans la journée. Nous exigerons une réaction urgente et les sanctions les plus strictes contre Shaqiri pour avoir promu l’organisation terroriste criminelle « UCK » lors d’une déclaration aux médias », a fait savoir Jovan Surbatovic sur le site de la fédération serbe.

Alors qu’il ne semble en aucun cas coupable de cet acte, Shaqiri a été défendu par la fédération suisse dans la foulée : « Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l’interview d’un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire, est resté calme et n’a pas réagi. L’homme a été interrogé par la police et une interdiction de stade lui a immédiatement été imposée », a indiqué l’ASF sur Twitter.