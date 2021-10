Mondiaux de cyclisme sur piste: la sélection belge dévoilée, avec Lotte Kopecky et Kenny De Ketele en fers de lance

Du côté des dames, Lotte Kopecky sera de la partie et participera aux épreuves d’endurance, comme Shari Bossuyt et Katrijn De Clercq. Nicky Degrendele participera elle aux épreuves de vitesse.

La semaine dernière, la Belgique a remporté trois médailles, toutes en argent, à l’Euro de Granges en Suisse. Fabio Van den Bossche a terminé deuxième de l’omnium, Shari Bossuyt a été couronnée vice-championne d’Europe dans la course aux points et Kenny De Ketele et Lindsay De Vylder ont remporté l’argent dans la course à l’américaine.