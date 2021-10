«Vital pour l’Espagne» selon Luis Enrique, Sergio Busquets est élu Joueur du Final Four de la Nations League

Malgré la défaite 2-1 de l’Espagne en finale contre la France dimanche soir à Milan, le milieu de terrain de la Roja Sergio Busquets a été élu Joueur du Final Four de la Ligue des Nations.

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique n’a pas manqué de souligner la qualité des prestations du Barcelonais. « C’est un joueur vital pour nous et pas uniquement car il est notre capitaine. Il apporte énormément à l’équipe sur et en dehors du terrain. Il confère calme et tranquillité à l’équipe. Busquets constitue notre socle défensif mais aussi la base de notre jeu offensif. »