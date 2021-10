Danse avec les mots, samedi 16 octobre dès 20 h, Reflektor, Liège

Charlotte Bouriez et Adrien Lambinet. Une chanteuse et un tromboniste qui manie aussi la contrebasse et des gadgets électros.

Amis Terriens. François Laurent, textes et voix ; Nicolas Dechêne, guitares acoustique, électrique et basse ; Michel Debrulle, batterie, percussions.

Zes Switch. La rappeuse et chanteuse définit son style par l’intitulé R’Hip Hop Pop Saoul. Elle est accompagnée de Nicolas Dechêne et Michel Debrulle.

SilverRat Band. Adrien Sezuba Rukira, chant, paroles ; Géraldine Cozier, chant ; Véronique Delmelle, sax, violon, voix; Laurent Meunier, sax, voix ; Véronique Laurent, euphonium, voix; Michel Debrulle, batterie, grosse caisse de Binche.